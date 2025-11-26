Озвучена новая версия пропажи семьи Усольцевых

Зоолог Рыбалтовский допустил, что причиной пропажи Усольцевых могла стать змея

Зоолог, герпетолог Евгений Рыбалтовский допустил, что причиной пропажи в тайге семьи Усольцевых могла стать ядовитая змея. Об этом сообщает aif.ru.

По его словам, в красноярской тайге нет особо опасных для человека змей кроме обыкновенной гадюки. Пресмыкающееся, по его словам, активно по вечерам. Змея также может выползать к людям для поиска места на зиму и пищи вплоть до конца сентября.

При этом, отметил эксперт, последствия укуса гадюки не всегда приводят к гибели.

«В абсолютном большинстве случаев, если человек здоров, у него нет аллергических реакций, если у него не больные почки, то при укусе гадюки обыкновенной, скорее всего, с ним нечего не произойдет», — заключил он, отметив, что этот фактор не исключает версию с укусом змеи.

Супруги с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае 28 сентября и исчезли. Их следов не нашли до сих пор. Ранее судмедэксперт, юрист и криминалист Юрий Кириленков предположил, что исчезнувшие в тайге Красноярского края Усольцевы не выжили, и заявил, что опознать их можно будет только по ДНК.