Политолог высказался о возможных результатах поездки Уиткоффа в Москву

Дудаков: Согласование мирного плана США могут осложнить украинские изменения

Изменения мирного плана США украинской стороной могут затормозить переговорный процесс, так как он станет неприемлем для России, считает политолог-американист Малек Дудаков. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал анонсированную договоренность о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

«Пока рано говорить о том, к чему эти поездки приведут, потому что план [президента США Дональда] Трампа меняется в режиме реального времени. Он мог быть сейчас сильно видоизменен, в том числе под давлением украинских лоббистов, к сожалению. Если они как-то в негативном ключе повлияли на этом план, сделали его менее реалистичным, то, конечно, для России он будет неприемлем, и это может затормозить переговорный процесс», — сказал Дудаков.

Он отметил, что Трампу важно, чтобы Украина как можно быстрее подписала мирный план, но с его согласованием с российской стороной могут возникнуть сложности, если он не будет соответствовать национальным интересам.

Не будем забегать вперед. Посмотрим, к чему эти переговоры приведут, но у нынешнего этапа переговорного процесса сейчас главный и решающий момент, поэтому, если не получится, тогда действительно тема с переговорами уходит на 2026 год и дальше. Если же получится сейчас, то мы, возможно, увидим определенные прорывы на треке деэскалации в рамках украинского кризиса Малек Дудаков политолог

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о достижении предварительной договоренности о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. По словам помощника российского лидера, помимо спецпосланника в Россию также прибудут представители американской администрации, которые имеют отношение к урегулированию украинского конфликта.

