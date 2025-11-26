Россия
15:33, 26 ноября 2025Россия

Появились подробности ДТП со сбившим россиянина Porsche в Москве

В прокуратуре сообщили о смерти сбитого водителем Porsche россиянина в Москве
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: lya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В столичном районе Куркино мужчина за рулем автомобиля Porsche на большой скорости сбил 18-летнего россиянина, находящегося на пешеходном переходе. Как сообщили в столичной прокуратуре, пострадавшего не стало. Подробности аварии появились в публикации РИА Новости.

По данным агентства, после аварии молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако его травмы оказались не совместимы с жизнью.

«Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП», — заверили в ведомстве.

Предварительно, за рулем находился 21-летний водитель.

Ранее сообщалось, что пешеход шел по «зебре» на зеленый свет, когда на переход вылетела машина, обогнавшая автобус, и сбила его. Со слов очевидцев, удар был настолько сильный, что пострадавший отлетел вверх на пару метров и упал на асфальт.

