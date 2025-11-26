Силовые структуры
Проститутки-подростки работали в банях и гостиницах российского города

В Омской области пройдет суд по делу о проституции в банях и гостиницах
Варвара Митина (редактор)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

В Омской области 11 человек предстанут перед судом по делу о сутенерстве с вовлечением несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Дело рассмотрит Тарский городской суд Омской области. Некоторые из фигурантов вину признали частично, большая часть отрицает свою причастность.

По версии следствия, в феврале 2021 года две ранее судимые женщины организовали бизнес по занятию проституцией. Они договорились с шестью администраторами гостиниц и банно-оздоровительных комплексов, а также привлекли девушек-проституток, некоторые из которых были несовершеннолетними, и троих водителей, которые доставляли девушек клиентам.

Организаторов задержали в 2024 году. Потерпевшие, не достигшие на момент вовлечения в проституцию совершеннолетия, к обвиняемым заявили гражданские иски о компенсации морального вреда на общую сумму 800 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали организаторов крупной сети интим-салонов.

