Путин оценил вклад Лукашенко в переговорный процесс по Украине

Путин: Россия ценит вклад Белоруссии в переговорный процесс по Украине

Россия всегда помнит и ценит позитивный вклад Минска в переговорный процесс по конфликту на Украине. Так роль лидера Белоруссии Александра Лукашенко в мирных переговорах оценил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Вы один из тех людей, которые стремятся, чтобы конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование конфликта. Все усилия, которые с первых дней предпринимались Белоруссией, имели положительный результат», — заявил российский лидер.

Лукашенко ответил, что усилия Минска по переговорному процессу связаны с тем, что Белоруссия является союзником и родственной России страной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен пойти на мирную сделку с Москвой. Он указал, что Россия превосходит Украину по численности армии, а конфликт между государствами может продолжаться годами.