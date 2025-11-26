Путин подписал заявление об укреплении союзничества с Киргизией

Президент России Владимир Путин подписал заявление об укреплении союзничества с Киргизией по итогам переговоров с главой государства Садыром Жапаровым. Об этом сообщает ТАСС.

«Церемония прошла в зале пресс-конференций в резиденции "Ынтымак ордо". В программном документе представлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двухсторонних связей на долгосрочную перспективу», — отмечается в материале.

Кроме того, Путин и Жапаров обменялись документами, которые были подписаны по итогам визита российского лидера в Киргизию.

Ранее Путин приехал в Киргизию, где его принял почетный караул, часть из которого была одета в историческую форму с копьями. Переговоры прошли в комплексе «Ынтымак ордо», что переводится с киргизского как «мир, дружба и единство».