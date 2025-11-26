Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:30, 26 ноября 2025Бывший СССР

Путин подписал заявление об укреплении союзничества

Путин подписал заявление об укреплении союзничества с Киргизией
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин подписал заявление об укреплении союзничества с Киргизией по итогам переговоров с главой государства Садыром Жапаровым. Об этом сообщает ТАСС.

«Церемония прошла в зале пресс-конференций в резиденции "Ынтымак ордо". В программном документе представлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двухсторонних связей на долгосрочную перспективу», — отмечается в материале.

Кроме того, Путин и Жапаров обменялись документами, которые были подписаны по итогам визита российского лидера в Киргизию.

Ранее Путин приехал в Киргизию, где его принял почетный караул, часть из которого была одета в историческую форму с копьями. Переговоры прошли в комплексе «Ынтымак ордо», что переводится с киргизского как «мир, дружба и единство».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина обсудит с Уиткоффом утечку телефонного разговора

    В атакованном ВСУ южном городе объявят траур по жертвам обстрела

    Помощник Путина раскрыл цель визита Уиткоффа в Россию

    Употребление привычного напитка связали с более крепкими костями

    Россияне поверили в предсказания

    Глава ЕК заявила о готовности законопроекта для использования активов России

    Минобороны сообщило о перехвате выпущенных ВСУ ракет HIMARS

    Подмосковье завалило снегом

    ВСУ атаковали Крым

    Количество россиян с самозапретами на кредиты назвали сумасшедшим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости