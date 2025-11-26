Россиянин сделал ставку на матч АПЛ и выиграл более 11,5 миллиона рублей

Клиент букмекерской конторы выиграл более 11,5 миллиона рублей благодаря ставке на матч 12-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», который состоялся на «Олд Траффорд» 24 ноября. Об этом сообщает Sport24.
Россиянин поставил на победу гостевой команды с коэффициентом 4,36, сделав ставку на сумму 2 647 120 рублей. Несмотря на сложное начало для «Эвертона», который на 13-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления игрока Идриссы Гейе, команда перестроилась и выиграла со счетом 1:0.
В итоге ставка принесла игроку более 11,5 миллиона рублей призовых.
Ранее клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку на ряд футбольных матчей и выиграл 8,1 миллиона рублей. Игрок поставил 600 тысяч рублей с общим коэффициентом 13,50.