Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:03, 26 ноября 2025Спорт

Россиянин сделал ставку на матч АПЛ и выиграл более 11,5 миллиона рублей

Россиянин выиграл более 11,5 миллиона рублей благодаря ставке на матч АПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Клиент букмекерской конторы выиграл более 11,5 миллиона рублей благодаря ставке на матч 12-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», который состоялся на «Олд Траффорд» 24 ноября. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин поставил на победу гостевой команды с коэффициентом 4,36, сделав ставку на сумму 2 647 120 рублей. Несмотря на сложное начало для «Эвертона», который на 13-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления игрока Идриссы Гейе, команда перестроилась и выиграла со счетом 1:0.

В итоге ставка принесла игроку более 11,5 миллиона рублей призовых.

Ранее клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку на ряд футбольных матчей и выиграл 8,1 миллиона рублей. Игрок поставил 600 тысяч рублей с общим коэффициентом 13,50.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    Лежавшие на заднем сиденье машины останки ее владельца не замечали две недели

    Раскрыты планы Великобритании по Украине

    Аглаю Тарасову признали виновной в контрабанде наркотиков. Какой приговор вынесли актрисе?

    Мужчина изнасиловал девушку, лишил ее жизни шнурком и был пойман благодаря туристам

    Назван малоизвестный фактор повышения риска деменции

    Гоблин назвал загадкой один закон в России

    Михалков назвал «Оскар» премией вашингтонского обкома

    Россиянин сделал ставку на матч АПЛ и выиграл более 11,5 миллиона рублей

    Появилось видео удара десятью ФАБ по Гуляйполю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости