Российский боец вступил в бой с группой штурмовиков ВСУ в ДНР и попал на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Российский боец вступил в бой со штурмовиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шахово Донецкой Народной Республики (ДНР) и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что штурмовик 163-го полка увидел группу украинских боевиков и вступил в бой в ходе операции на Добропольском направлении.

Боец точным огнем ликвидировал всех солдат ВСУ.

В октябре сообщалось, что вооруженные силы (ВС) России продолжают массированный штурм села Шахово. На опубликованных кадрах видно, что, несмотря на многочисленные удары FPV-дронов, большая часть машин достигла окраин населенного пункта. В наступлении участвовали танки и БМП-3 с пехотой.

