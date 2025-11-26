Мир
16:45, 26 ноября 2025

Самая сильная женщина в мире оказалась мужчиной

DM: Обладательница титула «Самая сильная женщина в мире» оказалась мужчиной
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: @strong_jammie_booker

Обладательница титула «Самая сильная женщина в мире» Джейми Букер оказалась трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Победителя лишили титула, отдав его занявшей второе место британке Андреа Томпсон. В организации добавили, что если бы им было известно об обмане со стороны Букер, то ей не разрешили бы участвовать в соревнованиях в открытой женской категории.

Томпсон заявила, что вопросы к Букер появились, когда в интернете нашли фотографии и видео на сайте с порнографическим контентом.

Ранее в Бразилии органы государственной власти запретили использовать гендерно-нейтральные слова в официальных документах. Соответствующий запрет подписал лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва. До подписания этого закона в документах допускалась замена местоимения todos («все»).

