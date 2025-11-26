Ценности
17:01, 26 ноября 2025

Сестра Хейли Бибер отругала Ким Кардашьян за сумку Birkin

Модель Болдуин отругала телезвезду Кардашьян за сумку Birkin из кожи слона
Мария Винар

Кадр: сериал «Все честно»

Сестра американской модели Хейли Бибер манекенщица и актриса Айрленд Болдуин отругала телезвезду Ким Кардашьян за сумку Hermès Birkin. Ее комментарий появился под постом блогера и продавца люксовых вещей Дэниела Вессона в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер разместил видео с отрывками из сериала «Все честно». В нем 45-летняя предпринимательница предстала в серой облегающей юбке и лонгсливе, держа при этом в руке упомянутый аксессуар. Известно, что данная сумка изготовлена из кожи слона. Она не представлена официально в бутиках марки. При этом на сайтах перепродажи редких люксовых вещей это роскошное изделие может стоить до 125 тысяч долларов (9,8 миллиона рублей).

Так, 30-летняя родственница жены канадского певца Джастина Бибера оказалась в недоумении от наличия такой сумки в гардеробе у Кардашьян. «Это... За гранью», — написала она.

С Болдуин согласились многие подписчики блогера. «Люблю Hermès, но слоны — священные животные», «Это слишком для меня», «У меня мурашки. Это совершенно неприемлемо», «Это так ужасно», «Зачем их прославлять? У Ким и дизайнеров нет ни стыда, ни совести», — возмутились комментаторы.

В июне 2023 года глава зоозащитной организации PETA Ингрид Ньюкирк завещала использовать ее кожу для сумок Hermès.

