15:36, 26 ноября 2025

Школьница обиделась на родителей из-за смартфона и отправила в больницу 17 человек

В Южной Корее школьница обиделась на родителей и подожгла квартиру
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Gwangju Bukbu Fire Station

В Южной Корее 14-летняя школьница обиделась на родителей, которые отказались купить ей новый смартфон, и подожгла квартиру. Об этом сообщает The Korea Herald.

Девочка из города Кванджу, провинция Чолла-Намдо, подожгла квартиру, где жила вместе с родителями, около 11 вечера 20 ноября. Пожарным понадобилось 20 минут, чтобы справиться с огнем. Несмотря на их оперативность, квартира полностью сгорела и не подлежит восстановлению. Кроме того, 17 жителей дома отправили в больницу, так как они надышались дымом.

В полиции юная поджигательница заявила, что родители не хотели покупать ей новый телефон, а при помощи старого она якобы не могла пользоваться социальными сетями. Суд отказал в аресте школьницы из-за ее возраста. Какое наказание ей грозит, не сообщается.

Ранее в Южной Корее женщина попыталась избавиться от таракана и сожгла свою квартиру. Она решила расправиться с насекомым при помощи легковоспламеняющегося спрея и зажигалки.

