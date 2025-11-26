Штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют как заградотряд, не выпуская бригаду теробороны из окружения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В бригаде территориальной обороны заявили об использовании 225-го отдельного штурмового полка в качестве заградотрядов», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что данная бригада теробороны действует на запорожском направлении, где оборона ВСУ «посыпалась, как карточный домик».
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили к Гуляйполю в Запорожской области заградотряды, сформированные из числа осужденных.