23:09, 26 ноября 2025Бывший СССР

Силовики сообщили о находящейся в окружении бригаде теробороны

РИА Новости: Штурмовики ВСУ не выпускают бригаду теробороны из окружения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют как заградотряд, не выпуская бригаду теробороны из окружения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«​​​​​​​В бригаде территориальной обороны заявили об использовании 225-го отдельного штурмового полка в качестве заградотрядов», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что данная бригада теробороны действует на запорожском направлении, где оборона ВСУ «посыпалась, как карточный домик».

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили к Гуляйполю в Запорожской области заградотряды, сформированные из числа осужденных.

