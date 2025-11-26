Силовики сообщили о находящейся в окружении бригаде теробороны

РИА Новости: Штурмовики ВСУ не выпускают бригаду теробороны из окружения

Штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют как заградотряд, не выпуская бригаду теробороны из окружения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«​​​​​​​В бригаде территориальной обороны заявили об использовании 225-го отдельного штурмового полка в качестве заградотрядов», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что данная бригада теробороны действует на запорожском направлении, где оборона ВСУ «посыпалась, как карточный домик».

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили к Гуляйполю в Запорожской области заградотряды, сформированные из числа осужденных.