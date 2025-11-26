ТАСС: ВСУ перебросили к Гуляйполю заградотряды, сформированные из осужденных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к Гуляйполю в Запорожской области заградотряды, сформированные из числа осужденных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Украинское командование перебросило в район Гуляйполя, где наступает группировка войск "Восток", заградительные отряды, которые формируются из бывших осужденных боевиков 225-го отдельного штурмового полка ВСУ», — сообщил источник.

Он также отмечает, что украинские военнослужащие оказались в окружении в районе двух населенных пунктов Запорожской области — Червоного и Зеленого Гая. Выход со стороны территорий под контролем ВСУ заблокирован заградотрядом, уточнил собеседник.

Ранее военблогер Михаил Звинчук рассказал, что положение ВСУ в районе подконтрольного Киеву Гуляйполя в Запорожской области стремительно ухудшается. По его словам, родина участника Гражданской войны в России, анархиста Нестора Махно имеет не столько политическое значение, нежели стратегическое.

