21:36, 26 ноября 2025

Россияне стали избегать соседей

October Group: 47 % россиян держит «вежливую дистанцию» в общении с соседями
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне стали активнее избегать соседей. Насколько соотечественники нуждаются в общении с соседями, выяснил девелопер October Group. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По результатам исследования компании, почти половина россиян (47 процентов) предпочитает держать «вежливую дистанцию» с соседями — им достаточно знать других жильцов в лицо, но общаться с ними они не видят нужды. Каждый пятый россиянин (20 процентов) старается свести встречи с соседями к минимуму. 35 процентов опрошенных считают главным отсутствие посторонних людей на территории дома. В то же время 16 процентов респондентов заявили о необходимость создавать внутри жилых комплексов больше мест для уединенного отдыха.

Как показывает статистика, за последний год число обращений, затрагивающих тему приватности выросло на 31 процент. Вдобавок, как выяснили аналитики, спрос на жилые проекты с приватными дворами с 2024 года увеличился на 132 процента. Такой критерий отбора как тихие соседи стал звучать от покупателей жилья на 28 процентов чаще, а интерес к закрытым проектам с контролируемым доступов поднялся на 27 процентов.

Стремление меньше общаться с соседями не означает полного отказа от общественной жизни, подчеркивает в компании. 27 процентов информантов готовы общаться с соседями, если они разделяют схожие интересы — к примеру, фитнес, кино или настольные игры. Еще 17 процентов признались, что не против перекинуться с соседями парой фраз во время прогулки, но активно участвовать в жизни дома готовы лишь 13 процентов.

Ранее стало известно о главном запросе россиян, проживающих в городах. Все чаще горожане стали нуждаться в тишине — звукоизоляции снаружи квартиры и внутри, приватности, озеленении и ощущении спокойствия.

