Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 26 ноября 2025Мир

Сотни человек пропали без вести из-за пожара в Гонконге

HK01: 36 человек погибли при пожаре в Гонконге, более 270 пропали без вести
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Vernon Yuen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 36. Об этом пишет местный портал HK01 со ссылкой на главу администрации города Джона Ли (Ли Цзячао).

Уточняется, что с 279 не удается выйти на связь. Кроме того, 29 человек были госпитализированы, в том числе 7 — в критическом состоянии.

Ранее крупный пожар в нескольких высотках Гонконга попал на видео.

«В среду над местом ЧП в жилом комплексе Wang Fuk Court поднялись огромные столбы темного дыма, а пламя быстро распространилось как минимум на четыре дома, а затем и на весь квартал», — писало South China Morning Post.

До этого сообщалось, что туристка из Гонконга попала в реанимацию после семейного ужина в ресторане Тайваня и не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    Опубликовано видео штурма Красноармейска бойцами ВС России

    Зеленский поручил изменить систему пополнения ВСУ

    Силовики сообщили о находящейся в окружении бригаде теробороны

    В США рядом с Белым домом произошла стрельба

    Три человека пострадали в российском регионе из-за атак ВСУ

    Российский боец вступил в бой с группой штурмовиков ВСУ в ДНР и попал на видео

    В одном российском аэропорту ввели временные ограничения

    «Инопланетный корабль» 3I/ATLAS поразил ученых необычным маневром

    В США закрыли последнее дело против Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости