Сотни человек пропали без вести из-за пожара в Гонконге

Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 36. Об этом пишет местный портал HK01 со ссылкой на главу администрации города Джона Ли (Ли Цзячао).

Уточняется, что с 279 не удается выйти на связь. Кроме того, 29 человек были госпитализированы, в том числе 7 — в критическом состоянии.

Ранее крупный пожар в нескольких высотках Гонконга попал на видео.

«В среду над местом ЧП в жилом комплексе Wang Fuk Court поднялись огромные столбы темного дыма, а пламя быстро распространилось как минимум на четыре дома, а затем и на весь квартал», — писало South China Morning Post.

