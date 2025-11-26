Стали известны подробности об атаке ВСУ на отдаленный от границы российский город

Глава Чувашии Николаев: Взрослый и подросток пострадали при атаке на Чебоксары

Взрослый и подросток пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — написал он.

По его словам, повреждения зафиксированы в двух жилых домах. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте ударов. Эвакуированных жителей уже возвращают в свои дома.

Ранее стало известно о ночном налете на Чувашию. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах на окраине города. Они также были слышны в деревне Лапсары, расположенной в десяти километрах. Затем в сети появилось видео мощного взрыва беспилотника.