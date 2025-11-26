Трамп назвал условие визита Зеленского в США

Трамп заявил, что перед визитом Зеленского в США нужно достичь сделки по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что перед визитом главы Украины Владимира Зеленского сначала следует достичь сделки по урегулированию конфликта. Он высказался об этом во время общения с журналистами, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Он [Зеленский] хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», — отметил лидер США.

Незадолго до этого Трамп выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, однако указал, что она состоится, когда сделка по урегулированию конфликта будет окончательной или на заключительной стадии.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз написал, что Зеленский был разочарован отменой его визита в Вашингтон. По его словам, об этом ему стало известно от источников в Киеве.