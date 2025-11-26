У Тимура Батрутдинова захотели отобрать жилье в пользу государства

Имущество Тимура Батрутдинова захотели передать государству

Департамент городского имущества Москвы подал иск в Бабушкинский районный суд с просьбой изъять имущество актера Тимура Батрутдинова и передать его государству. Об этом пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Помимо Батрутдинова, в деле фигурируют еще несколько ответчиков. Недвижимость актера, о которой идет речь, находится в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря.

Ранее Росимущество выставило на торги активы, в прошлом принадлежавшие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).