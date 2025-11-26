Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:03, 26 ноября 2025Экономика

У Тимура Батрутдинова захотели отобрать жилье в пользу государства

Имущество Тимура Батрутдинова захотели передать государству
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Департамент городского имущества Москвы подал иск в Бабушкинский районный суд с просьбой изъять имущество актера Тимура Батрутдинова и передать его государству. Об этом пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Помимо Батрутдинова, в деле фигурируют еще несколько ответчиков. Недвижимость актера, о которой идет речь, находится в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря.

Ранее Росимущество выставило на торги активы, в прошлом принадлежавшие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о позиции США по украинскому конфликту

    Россиянам назвали сроки введения налога на сдачу домов в аренду

    Стали известны имена актеров-свидетелей по делу Аглаи Тарасовой

    Оценена возможность спасения шопоголиков благодаря запрету скидок на маркетплейсах

    В российском городе столкнулись два автобуса

    Школьница обиделась на родителей из-за смартфона и отправила в больницу 17 человек

    Появились подробности ДТП со сбившим россиянина Porsche в Москве

    В Китае появилась копия барнаульской статуи

    В Госдуме призвали заморозить тарифы на услуги ЖКХ

    Россиянам раскрыли основные причины постоянной усталости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости