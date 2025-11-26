У Зеленского во время обращения к нации выпало что-то белое

У президента Украины Владимира Зеленского случился конфуз во время обращения к нации. Кадры попали в Telegram-канал главы украинского государства.

В ходе своего ежевечерного выступления он упоминал международных партнеров страны, и в этот момент у него из рта или носа быстро выпала белая субстанция. Сразу после этого Зеленский, не прерывая речь, шмыгнул носом.

Офис президента пока не прокомментировал инцидент. В сети высказывают разные предположения — среди прочего, выдвигаются версии о вязкой слюне, медицинской ватке, зубной пломбе и даже о наркотике. Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинил Зеленского в наркозависимости и допустил, что украинский лидер вынужден проходить определенные медицинские процедуры из-за состояния своего здоровья, в том числе перед записью регулярных вечерних видеообращений.