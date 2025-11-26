Мир
18:29, 26 ноября 2025Мир

В Кремле рассказали о происходящем «серьезном процессе» по Украине

Песков: В рамках урегулирования конфликта на Украине идет серьезный процесс
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

В рамках урегулирования конфликта на Украине в настоящее время происходит «серьезный процесс». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Там идет процесс, процесс идет серьезный. (...) Сейчас, наверное, важнее этого нет ничего. Конечно, будут появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать», — сказал представитель Кремля.

По его словам, на срыв мирных переговоров по Украине направлены в том числе призывы к отставке спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, прозвучавшие в американском Конгрессе после якобы утечки в СМИ его разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Ранее Песков заявил, что в Москве ожидают скорый визит Уиткоффа и его подробные контакты с президентом России Владимиром Путиным.

