В Молдавии посол России вышел из здания и увидел лежащий перед ним дрон

В Молдавии к визиту посла РФ в республике выставили подбитый дрон у здания МИД

В Молдавии к визиту посла России в республике Олега Озерова выставили подбитый дрон у здания министерства иностранных дел (МИД) из-за инцидента с дроном на крыше жилого дома. Фотографии публикует Newsmaker в своем Telegram-канале.

«Посол России в Молдове прибыл в МИД. К его визиту к министерству привезли и дрон, который накануне упал в Флорештском районе», — говорится в сообщении. Издание также опубликовало фото выходящего из здания МИД Озерова, где напротив него находится подбитый дрон.

Ранее в Молдавии заявили, что воздушное пространство страны пересек неизвестный беспилотник. Позже местные СМИ показали кадры упавшего беспилотника на крышу жилого дома на территории республики. В России назвали странными детали публикации, в частности, указав, что дрон не пробил шифер и аккуратно лег на поверхность крыши.

На фоне инцидента МИД Молдавии вызывал российского посла. Он посетил ведомство 26 ноября, где ему вручили ноту протеста.