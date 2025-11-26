Путешествия
В одном российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Калуги введены ограничения на прием и выпуск самолетов
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В российском аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения начали действовать 26 ноября с 22:49 по московскому времени.Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Чебоксары. В результате атаки, по предварительным данным, пострадали двое мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний. Также получили разрушения некоторые дома.

По словам временно исполняющего обязанности главы Чебоксар Станислав Трофимов, в городе начались восстановительные работы.

