В России создали голубей-биодронов

Российская компания Neiry разработала голубей-биодронов с нейроинтерфейсами

Российская компания Neiry разработала голубей-биодронов с встроенными в мозг нейроинтерфейсами, позволяющими управлять ими. Об этом сообщается на сайте компании.

Сейчас разработчики и ученые тестируют их летные характеристики. Благодаря нейрочипу оператор может управлять птицей, загружая ей полетное задание, как в обычные беспилотники. Отмечается, что посредством нейростимуляции определенных областей мозга голубь самостоятельно «желает» двигаться в заданном направлении.

Как утверждают в Neiry, биодроны внешне почти не отличаются от обычных голубей, за исключением провода нейроинтерфейса и рюкзака с электроникой. Такие птицы смогут выполнять задачи по экологическому и промышленному мониторингу, а также принимать участие в поисковых операциях.

Ранее стало известно, что ученым из биотехнологической лаборатории Neiry впервые удалось подключить мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ), который помогает ей давать правильные ответы на любые вопросы. Крыса верно ответила на сотни вопросов, связанных с наукой.