В ВСУ предрекли скорое исчерпание личного состава

Tagesspiegel: Бойцы ВСУ считают, что через два года сражаться будет некому
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Из-за решения отменить запрет для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет на выезд с Украины через два года на фронте некому будет сражаться. О скором исчерпании личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ) со ссылкой на украинских военных сообщает Der Tagesspiegel.

«Через два года сражаться будет некому. (…) Солдаты, которые держат фронт уже три с половиной года, просто заканчиваются», — приводятся в публикации слова украинского военного.

Он добавил, что решение об отмене запрета на выезд для молодых людей не поддается логическому объяснению в условиях того, что механизм ротации военных практически не работает.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в случае если ВСУ истощат личный состав, российские войска пойдут на новую осаду Киева. Он также выразил уверенность в том, что на нынешнем этапе конфликта возможна лишь приостановка боевых действий, но не его завершение.

