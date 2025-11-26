Россия
12:27, 26 ноября 2025Россия

ВСУ атаковали Крым

Минобороны: ВСУ атаковали Крым, беспилотник сбит в небе над полуостровом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Речь идет о беспилотнике, который обнаружили в небе над полуостровом. Он был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Еще два дрона было сбито над Азовским морем, и один — над Белгородской областью. Это произошло в промежутке с 8:00 до 12:00 мск.

ВСУ продолжают наносить удары по приграничным регионам России, нередко выбирая гражданские объекты в качестве целей. Так, 25 ноября украинские войска атаковали город Льгов Курской области. Пострадали три человека, есть разрушения.

