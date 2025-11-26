Из жизни
09:23, 26 ноября 2025Из жизни

Женщина оказалась на грани смерти и увидела предначертанную ей жизнь

Need To Know: Женщина из США оказалась на грани смерти и увидела свою судьбу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Жительница США дважды оказалась на грани смерти и рассказала об увиденном. Об этом сообщает Need To Know.

80-летняя Норма Эдвардс впервые оказалась в реанимации в молодости. Женщина утверждает, что наблюдала со стороны, как врачи реанимировали ее, а затем она слилась с ярким светом и оказалась около огромного телевизионного экрана. По словам Эдвардс, экран был «больше всех, созданных в мире», и на нем показывались три столбца. В первом находилась жизнь, которая была предначертана женщине до рождения. Во втором — та, которую она уже прожила. В третьем столбце отображался результат сравнения этих жизней. «Каждый раз он говорил: "Цель не достигнута". Я смеялась, видя, как моя жизнь буквально проносится перед глазами», — отписала увиденное Эдвардс.

Затем женщина перенеслась к реке, на другом берегу которой стояли души знакомых ей людей. Среди них она узнала свою любимую тетю, которая сказала: «Они отправляют тебя назад с этим посланием. Жизнь — это нечто большее, чем может показаться на первый взгляд, и она вечна». После этого Эдвардс сразу же очнулась на больничной койке.

Во второй раз американка пережила околосмертный опыт в ноябре 2024 года после инфаркта. Эдвардс оказалась в тоннеле, по которому почти достигла рая. Однако рядом оказалась некая женщина, похожая на ангела. Она снова вернула Эдвардс обратно и передала с ней то же послание, что и почти за 60 лет до этого. «Я не боюсь смерти, потому что знаю, что это не конец. Вот чему меня научил околосмертный опыт: душа не умирает», — сказала Эдвардс.

Ранее сообщалось, что известный автор книг для детей и подростков из США дважды за 20 лет пережила околосмертный опыт и рассказала об увиденном. Женщина призналась, что испытывала чувство глубокого умиротворения.

