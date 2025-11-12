Известная писательница дважды оказалась на грани смерти и рассказала об увиденном

Писательница Прам из США попала в ДТП и оказалась в пространстве сияющего света

Известный автор книг для детей и подростков из США дважды за 20 лет пережила околосмертный опыт и рассказала об увиденном. Ее историю публикует Daily Star.

Дебора Прам из штата Вирджиния впервые оказалась на грани смерти в 1980-х годах, когда ей пришлось делать срочное кесарево сечение, чтобы спасти недоношенного ребенка. Американка рассказала, что видела происходящее со стороны. «Я обнаружила себя или свою сущность парящей под потолком в углу палаты. Я смотрела сверху вниз, как меня везли в операционную и пытались реанимировать, — рассказала писательница. — Как ни странно, никаких эмоций я не испытывала».

Второй околосмертный опыт Прам пережила в 2000-х, когда вместе с мужем попала в ДТП. По словам женщины, она попала в некое пространство сияющего желтого света. «Меня как будто бросили в чан с пудингом, но в хорошем смысле. Я не чувствовала, что умираю. Скорее, это было ощущение блаженной жизни, — поделилась воспоминаниями Прам. — Я испытала успокаивающую эйфорию, а моя сущность как бы мерцала в центре жизненной силы».

Женщина добавила, что у нее появилось ощущение глубокого умиротворения, которого не было ни до, ни после. Затем она услышала голос мужа, который извлек ее из этого состояния. Писательница призналась, что не очень хотела возвращаться. Кроме того, Прам рассказала о некоем загадочном мужчине с вьющимися волосами, который успокаивал и держал ее за руку до прибытия врачей. Однако потом муж писательницы сказал, что не видел этого человека.

Она также сказала, что после пережитого опыта она стала «менее религиозна и более духовна». Прам стала меньше соблюдать христианские правила и больше прислушиваться к людям. Американка не сомневается в существовании Бога, однако теперь у нее более широкий взгляд на его действия в мире.

Ранее сообщалось, что известная мексиканская певица Пати Муньос пережила клиническую смерть во время пластической операции и увидела ад. Она рассказала, что попала в место, где из земли торчали плачущие человеческие головы.