06:09, 27 ноября 2025Экономика

Банки внезапно начали повышать проценты по вкладам

«Коммерсант»: Максимальная ставка по вкладам выросла в ноябре до 15,5 % годовых
Александра Синицына
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Максимальная ставка по вкладам в ведущих банках России продемонстрировала рост во второй декаде ноября, достигнув 15,5 процента годовых. Это первое повышение показателя с января 2025 года, передает «Коммерсант».

По словам экспертов рынка, рост связан с замедлением снижения ключевой ставки Банка России. Также на показатель влияет и усилившаяся конкуренция финансовых организаций, выраженная в их борье за клиентов.

«Ряд банков объявил о повышении доходности по вкладам на срок от трех до шести месяцев. Так, Московский кредитный банк поднял ставку до 19 процентов годовых, Совкомбанк — до 18,5 процента годовых, МТС-банк и банк "Дом.РФ" — до 16,5 процента годовых, Т-Банк, Газпромбанк, ПСБ — до 16-16,2 процента годовых», — приводит данные издание.

Уточняется, что перед новым годом финансовые организации традиционно незначительно повышают ставки по вкладам.

Согласно данным Центробанка, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках увеличилась на 0,18 процентных пункта в сравнении с началом ноября. Ставки по вкладам на срок от 91 до 180 дней повысились на 0,34 процентных пункта (до 15,1 процента годовых), на срок до 90 дней — остались порядка й4,8 процента годовых. В то же время ставки по вкладам, расчитанным более чем на полгода, продолжают снижаться.

Ранее сообщалось, что средний размер вкладов россиян вырос за девять месяцев 2025 года на 10 процентов, составив на 1 октября 425 тысяч рублей.

