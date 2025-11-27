Россия
19:56, 27 ноября 2025

Боец СВО заявил о жестоком избиении в части

Боец СВО из Владивостока заявил о жестоком избиении в части
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) Станислав заявил о жестоком избиении в местной воинской части. Об этом сообщает News.vl.

По его словам, после приезда в часть его завели в кабинет и якобы обвинили в том, чего он не совершал. Затем он сообщил, что его избили, а также забрали документы, телефон и банковские карты.

Следующие три дня военнослужащий ходил в наручниках. Сбежать ему удалось через окно в туалете, однако из-за падения он травмировал ногу. На данный момент мужчина скрывается у знакомых.

Ранее в Челябинске толпа подростков избила 16-летнего сына не вернувшегося с фронта участника специальной военной операции и потребовала от него денег. В результате у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, повреждение зубов и сквозную рану нижней губы.

