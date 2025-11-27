Бывший СССР
Бывший депутат Рады оценил позицию Зеленского по Донбассу

Бывший нардеп Олейник назвал желание Зеленского забрать Донбасс актерской игрой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник прокомментировал нежелание президента страны Владимира Зеленского отдавать Донбасс ради победы на выборах. Об этом он высказался в беседе с News.ru.

Олейник назвал желание Зеленского забрать Донбасс актерской игрой и подчеркнул, что таким образом тот пытается отсрочить неизбежное поражение. Бывший нардеп также назвал главу государства артистом и шулером. По его мнению, Зеленский понимает, что вопрос Донбасса является принципиальным для России.

«...Это все лукаво, просто игра. Это попытка натянуть маску скорби», — сказал Олейник.

Ранее Зеленский рассказал, что команда президента США Дональда Трампа требовала от него отдать Донбасс российской стороне. В частности, на встрече спецпосланник Стив Уиткофф подчеркнул, что территория Донбасса входит в состав России по ее Конституции.

