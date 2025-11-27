Число погибших при пожаре в Гонконге возросло

SCMP: Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 44

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 44 человек. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

«Погибли 44 человека, включая пожарного. 279 человек до сих пор числятся пропавшими без вести», — говорится в публикации.

Уточняется, что 45 госпитализированных человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее крупный пожар в нескольких высотках Гонконга попал на видео.

«В среду над местом ЧП в жилом комплексе Wang Fuk Court поднялись огромные столбы темного дыма, а пламя быстро распространилось как минимум на четыре дома, а затем и на весь квартал», — писало SCMP.

