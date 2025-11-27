Забота о себе
09:33, 27 ноября 2025Забота о себе

Девушка побоялась смутить парня заношенными трусами и нашла оригинальный выход

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании по имени Фрэн побоялась смутить нового знакомого заношенными трусами и нашла оригинальный выход из ситуации. Историю 34-летней учительницы приводит издание Metro.

По словам женщины, она захотела уйти домой с парнем, с которым познакомилась в баре. «Выпивка лилась рекой, я была навеселе, и он ясно дал понять, что очень хочет этого. Но я не верила, что заинтересую его своими отвратительными бело-серыми трусами», — вспоминает она.

Тогда Фрэн убедила одну из подруг поменяться с ней нижним бельем. «Мы всей компанией сравнили трусы друг друга в туалете, и я выбрала самые красивые», — призналась она. Хотя по прошествии почти 10 лет подруги все еще шутят по поводу этого обмена, девушка считает, что была права. «Тот парень из бара, возможно, и не раскритиковал бы мои ужасные трусы, но, правильно это или нет, я бы не чувствовала себя в них сексуальной», — заключила она.

Ранее писательница из США Стефани Пейроло рассказала, что купание в общественной душевой помогло ей избавиться от комплексов. По ее словам, показавшись обнаженной перед 50 незнакомцами, она перестала сидеть на строгих диетах и пытаться исправить свое тело.

