ЕС обвинил США в подрыве мира на Украине

Европарламент заявил, что США подрывает достижение устойчивого мира Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Европейский парламент (ЕП) обвинил США в «политической двусмысленности», которая якобы подрывает урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в проекте резолюции ЕП, передает РИА Новости.

«Европарламент принимает во внимание усилия администрации США, направленные на прекращение конфликта на Украине, но считает, что политическая двусмысленность США в отношении Украины подрывает достижение устойчивого мира», — сказано в документе.

При этом Европарламент подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества с Соединенными Штатами и партнерами, разделяющими те же ценности.

Сообщается, что голосование по данной резолюции запланировано на четверг, 27 ноября, в 12:00 по местному времени (14:00 по московскому времени).

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США, новый спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Дэн Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве пытался убедить союзников ускорить работу над мирным урегулированием конфликта.

