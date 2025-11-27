Мир
21:24, 27 ноября 2025Мир

Фицо призвал Евросоюз отказаться от помощи Украине и объяснил это проигрышем Киева

Фицо: Украина проигрывает, и ЕС не хочет больше направлять Киеву деньги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский союз (ЕС) отказаться от помощи Украине, объяснив это тем, что Киев проигрывает, и некоторые европейские страны не хотят больше направлять ему свои деньги. Выступление опубликовано на сайте парламента.

«Украина проигрывает войну. У нее нет средств», — подчеркнул политик. Он отметил, что значительная часть стран ЕС по-прежнему готова поддерживать Украину, однако некоторые перестают доверять ей на фоне коррупционных скандалов.

Фицо считает, что примером тому — желание конфисковать замороженные российские активы. По его словам, европейцы больше не хотят давать свои деньги и ищут способы, как передать изъятые средства РФ на военные нужды Киева.

Премьер Словакии выразил мнение, что Россия «выйдет абсолютным победителем» из конфликта на Украине, а европейские союзники не станут препятствовать переговорам о мирном урегулировании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины либо уйдут с занимаемых территорий, либо Российская армия добьется этого.

