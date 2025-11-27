Блогерше Кьяре Ферраньи грозит 1,5 года тюрьмы за финансовые махинации

Популярной блогерше Кьяре Ферраньи, которую в сети прозвали «итальянской Ким Кардашьян», грозит 1,5 года тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает WWD.

В Милане состоялось первое слушание по делу о финансовых махинациях. В ходе заседания прокуратура потребовала приговорить инфлюэнсера к 20 месяцам лишения свободы. После суда знаменитость в разговоре с репортерами заявила о своей невиновности.

«Мы всегда действовали добросовестно, никто из этого не извлек выгоды», — отметила она. Адвокат звезды Марчелло Бана добавила, что невиновность ее клиентки будет доказана. Следующее слушание по делу ожидается 19 декабря.

Блогершу обвиняют в том, что она ввела в заблуждение своих подписчиков, когда рекламировала рождественские куличи и пасхальные яйца. Ферраньи якобы утверждала, что часть вырученных с продажи этих товаров средств будет направлена детской больнице и детскому благотворительному фонду, однако в действительности этого не произошло.

При этом в 2023 году предпринимательницу уже штрафовали на почти 1,1 миллиона евро из-за продажи рождественских куличей с упоминанием детской больницы на упаковке.