Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:39, 27 ноября 2025Ценности

«Итальянской Ким Кардашьян» грозит 1,5 года тюрьмы за мошенничество

Блогерше Кьяре Ферраньи грозит 1,5 года тюрьмы за финансовые махинации
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Maurizio Maule / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярной блогерше Кьяре Ферраньи, которую в сети прозвали «итальянской Ким Кардашьян», грозит 1,5 года тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает WWD.

В Милане состоялось первое слушание по делу о финансовых махинациях. В ходе заседания прокуратура потребовала приговорить инфлюэнсера к 20 месяцам лишения свободы. После суда знаменитость в разговоре с репортерами заявила о своей невиновности.

«Мы всегда действовали добросовестно, никто из этого не извлек выгоды», — отметила она. Адвокат звезды Марчелло Бана добавила, что невиновность ее клиентки будет доказана. Следующее слушание по делу ожидается 19 декабря.

Блогершу обвиняют в том, что она ввела в заблуждение своих подписчиков, когда рекламировала рождественские куличи и пасхальные яйца. Ферраньи якобы утверждала, что часть вырученных с продажи этих товаров средств будет направлена детской больнице и детскому благотворительному фонду, однако в действительности этого не произошло.

При этом в 2023 году предпринимательницу уже штрафовали на почти 1,1 миллиона евро из-за продажи рождественских куличей с упоминанием детской больницы на упаковке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал ключевое для России требование в переговорах с США

    Путин сравнил коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского с конфискацией активов России

    Прядь волос Карла III выставили на продажу за 826 тысяч рублей

    Собянин рассказал о появлении новой дороги в Москве

    «Итальянской Ким Кардашьян» грозит 1,5 года тюрьмы за мошенничество

    Европарламент принял резолюцию с призывом ввести миротворцев на Украину

    Ближневосточная страна начнет завлекать туристов алкомаркетами

    Обнаружен простой и эффективный способ борьбы с бессонницей

    Путин назвал готовых к диалогу с Россией людей на Украине

    Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости