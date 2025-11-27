Каллас: Неверно утверждать, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала ложным утверждение, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Такое мнение она выразила в ходе пресс-конференции.

По ее словам, если бы ВС России могли одержать победу над Вооруженными силами Украины (ВСУ) на фронте, они бы якобы уже это сделали, потому Москва также заинтересована в переговорах.

Каллас полагает, что для наилучшего результата переговоров ЕС должен идти выбранным курсом, но наращивая темпы. Она призвала к введению дополнительных антироссийских санкций, увеличению объемов военной и финансовой помощи Киеву.

«Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Именно над этим мы и работаем», — подчеркнула глава евродипломатии.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио не захотел встречаться с Каллас в Женеве из-за ее некомпетентности. Responsible Statecraft (RS) писал, что из-за своей максималистской позиции Каллас не способна договориться о мире, значит, она является лишь препятствием на пути к нему.