Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился до 77,88 рубля

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рубля впервые за более чем четыре месяца, следует из данных торгов, об этом свидетельствуют сведения «Финам».

На минимуме показатель падал до 77,88 рубля, а к моменту написания материала он скорректировался до 78,19.

Накануне Банк России установил официальный курс доллара на уровне 78,59 рубля, что на 37 копеек меньше предыдущего показателя.

Поддержка рубля исходит от фактора возобновившихся переговоров по украинской проблематике, напоминает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. «Вшитая в курс нацвалюты геополитическая риск-премия на фоне ожиданий урегулирования конфликта снижается, и курсы инвалют остаются в области годовых минимумов», — отмечает он. Динамика также фиксируется на фоне пика налоговых платежей экспортеров в России.