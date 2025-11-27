Экономика
13:04, 27 ноября 2025Экономика

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился до 77,88 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рубля впервые за более чем четыре месяца, следует из данных торгов, об этом свидетельствуют сведения «Финам».

На минимуме показатель падал до 77,88 рубля, а к моменту написания материала он скорректировался до 78,19.

Накануне Банк России установил официальный курс доллара на уровне 78,59 рубля, что на 37 копеек меньше предыдущего показателя.

Поддержка рубля исходит от фактора возобновившихся переговоров по украинской проблематике, напоминает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. «Вшитая в курс нацвалюты геополитическая риск-премия на фоне ожиданий урегулирования конфликта снижается, и курсы инвалют остаются в области годовых минимумов», — отмечает он. Динамика также фиксируется на фоне пика налоговых платежей экспортеров в России.

