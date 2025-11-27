Спорт
Масштабную церемонию устроили в честь Овечкина

«Вашингтон» устроил масштабную церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» провел торжественную церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-го матча российского нападающего Александра Овечкина в карьере в чемпионатах лиги. Об этом сообщает Sportsnet.ca.

Уточняется, что «Вашингтон» принимает «Виннипег Джетс» в рамках регулярного первенства НХЛ. Перед началом встречи на площадке «Кэпиталз» прошла торжественная церемония, посвященная российскому хоккеисту Овечкину. Он стал первым в истории игроком, которому удалось забросить более 900 шайб за карьеру в «регулярках» лиги.

Помимо Александра Овечкина, участие в церемонии приняли его мать и двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Овечкина, жена хоккеиста Анастасия и их сыновья Сергей и Илья.

Кроме того, в мероприятии участвовали президент «Кэпиталз» по хоккейным операциям Брайан Маклеллан, а также генеральный менеджер клуба Крис Патрик. Нападающему подарили портрет с его изображением и золотую модель части клюшки с отметкой «900» — матери Овечкина и его супруге вручили букеты цветов.

