22:10, 27 ноября 2025

МИД России допустил провокации в Молдавии с использованием оружия российского производства

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила на брифинге, что Молдавия может устроить провокации с использованием оружия российского производства.

Таким образом дипломат прокомментировала инцидент, произошедший на границе с Румынией 20 ноября. Тогда румынская таможня задержала грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Генпрокуратура Молдавии сообщила, что вооружение является контрабандой с Украины.

Захарова отметила, что на кадрах, распространенных в СМИ, видны в том числе переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла» и обломки, похожие на части ударных дронов «Герань».

«Это может быть основанием для какой-нибудь будущей провокации. Чтобы разбросать где-нибудь элементы вооружения российского производства и сказать, как обычно [президент Молдавии Майя] Санду любит», — выразила мнение представитель МИД.

Ранее посла России вызвали в МИД Молдавии на фоне инцидента с беспилотниками. По информации министерства обороны республики, утром 25 ноября на территорию Молдавии залетели шесть неизвестных беспилотников.

