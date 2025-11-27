Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 27 ноября 2025Из жизни

Нападение гигантского питона на рабочего сняли на видео

В Индии питон длиной более 3,5 метра напал на сотрудника электростанции
Олег Парамонов
Олег Парамонов

На территории тепловой электростанции в городе Кота, штат Раджастхан, Индия, гигантский питон напал на рабочего. Об этом сообщает издание India Today.

Нападение произошло, когда сотрудник компании Krishna Engineering Нанд Сингх пришел открыть задвижку трубопровода, проходившего через заросли. Змея длиной более 3,5 метра, которая там скрывалась, внезапно бросилась на него и плотно обвила его ноги. Мужчина закричал и стал звать на помощь.

Коллеги Сингха добрались до места происшествия примерно через 20 минут. Чтобы освободить пострадавшего, им потребовалось около 10 минут. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

После спасения Сингха работники электростанции избили питона. По информации издания, пресмыкающееся получило тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что питон, вылезший из унитаза, укусил жителя Таиланда за половой орган. Мужчине удалось отбиться от змеи ершиком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стрельба произошла около Белого дома в Вашингтоне, нацгвардейцы тяжело ранены. Как отреагировал Трамп?

    Часто путешествующая россиянка описала свою жизнь словами «самое сложное — это осуждение»

    Детский омбудсмен Москвы предупредила россиян о новой схеме мошенничества

    Появилось видео бомбовых ударов по позициям ВСУ в Гуляйполе

    Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

    Установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне

    Посол рассказал о нехватке у Великобритании средств на финансирование Украины

    ФБР заявило о критическом состоянии раненых нацгвардейцев

    Нападение гигантского питона на рабочего сняли на видео

    Объевшимся людям назвали лучшие позы для секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости