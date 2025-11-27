Россия
11:34, 27 ноября 2025Россия

Обломки украинского беспилотника нашли на российском стадионе

Обломки беспилотника ВСУ нашли на стадионе в Краснодарском крае
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Щербиновском районе Краснодарского края обломки украинского беспилотника нашли на спортивном стадионе. Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

Известно, что фрагменты беспилотника упали на территорию стадиона в ночь с 26 на 27 ноября. Предварительно, никто не пострадал. На место выехали оперативные и специальные службы.

По данным оперштаба, в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще в одном районе Краснодарского края — Славянском — повреждены четыре частных дома и коммерческое помещение.

Кроме того, обломки беспилотников упали в районе садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Заря». В одном из домов загорелась кровля, в другом — выбило остекление. Также из-за атаки дронов разрушена часть стены строящегося дома, повреждены бытовые постройки и летняя кухня на одном из участков, повреждено здание магазина. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 118 украинских дронов над регионами России. Из них шесть сбили в Краснодарском крае.

