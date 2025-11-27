Путин дал Украине совет по территориям

Путин: Украина должна будет провести референдум по территориальному вопросу

Украина должна будет провести референдум по территориальному вопросу после завершения боевых действий. С такой оценкой выступил президент России Владимир Путин, видео опубликовано в Telegram-канале «Смотри».

«Сложная для них история. Но потом, после этого (после выборов — прим. «Ленты.ру») нужно проводить референдум по всем территориальным вопросам», — подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что условие референдума по территориальным вопросам прописано в конституции Украины. Он также отметил, что итоги референдума должны быть утверждены Конституционным судом Украины, и заявил, что высший суд страны находится под давлением со стороны властей.

