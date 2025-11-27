Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге, унесшего, по последним данным, жизни 83 человек. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал российский лидер.

Крупный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге начался в среду, 26 ноября. Пламя быстро распространилось на несколько жилых высоток, а затем и на весь квартал. Причиной, по данным властей, могли стать использовавшиеся при ремонтных работах легковоспламеняющиеся материалы.

По данным South China Morning Post, к настоящему моменту пожар удалось локализовать на верхних этажах трех зданий жилого комплекса. В больницах Гонконга остаются 56 человек.