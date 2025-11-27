Забота о себе
08:30, 27 ноября 2025Забота о себе

Раскрыто воздействие оргазма на мозг

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gpointstudio / Freepik

Оргазм вызывает реакцию во всем теле, убеждена гинеколог Сатчидананда Маити. О том, как сексуальное удовольствие действует на мозг, она рассказала изданию Metro.

Маити считает, что воздействие оргазма похоже на наркотическое опьянение. По ее словам, обследования показали, что в момент получения удовольствия активируются те же области, что и после приема наркотиков. «Мозг наполняется дофамином, окситоцином и эндорфинами — теми же химическими веществами, которые связаны с глубоким расслаблением и счастьем», — рассказала врач.

Гинеколог добавила, что во время оргазма чрезвычайно активным становится центр удовольствия, а отделы мозга, отвечающие за рациональное мышление, планирование и беспокойство, отключаются. «Во время оргазма ваш мозг активно работает в зонах удовольствия, эмоций, движения и воображения, в то время как зоны тревоги и контроля отдыхают», — резюмировала Маити.

Ранее старший преподаватель Школы психологии и спортивных наук Бангорского университета (Великобритания) Кристофер Сэвилл предостерег от удушения во время секса. По его словам, эта практика чрезвычайно опасна для здоровья.

