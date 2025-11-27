Раскрыто задание Белого дома для Дрисколла по Украине

Politico: Белый дом поручил Дрисколлу создать возможность для мира на Украине

Белый дом поручил министру армии США, новому спецпредставителю президента США Дональда Трампа по Украине Дэниелу Дрисколлу создать возможность для достижения мира в ходе визита в Киев. Задание чиновнику раскрыл Politico источник.

По данным издания, министр американской армии уже готовился совершить визит в Киев. Целью поездки первоначально должно было стать обсуждение беспилотников с украинской стороной.

«Белый дом поручил Дрисколлу, который уже собирался посетить Украину, (...) "поехать и затем открыть дверь для мира"», — утверждается в публикации.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Дрисколл провел встречу с российскими представителями в Абу-Даби.

19 ноября стало известно, что США отправили на Украину делегацию во главе с Дрисколлом.