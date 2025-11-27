Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:27, 27 ноября 2025Мир

Раскрыто задание Белого дома для Дрисколла по Украине

Politico: Белый дом поручил Дрисколлу создать возможность для мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Белый дом поручил министру армии США, новому спецпредставителю президента США Дональда Трампа по Украине Дэниелу Дрисколлу создать возможность для достижения мира в ходе визита в Киев. Задание чиновнику раскрыл Politico источник.

По данным издания, министр американской армии уже готовился совершить визит в Киев. Целью поездки первоначально должно было стать обсуждение беспилотников с украинской стороной.

«Белый дом поручил Дрисколлу, который уже собирался посетить Украину, (...) "поехать и затем открыть дверь для мира"», — утверждается в публикации.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Дрисколл провел встречу с российскими представителями в Абу-Даби.

19 ноября стало известно, что США отправили на Украину делегацию во главе с Дрисколлом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Свидетель раскрыл новые данные о массовых погромах в российском аэропорту

    В Китае поезд сбил 11 человек

    Раскрыто воздействие оргазма на мозг

    Бизнесмены подкупают ВСУ для уничтожения объектов конкурентов на Херсонщине

    Главнокомандующий армией Швеции призвал перестать бояться эскалации с Россией

    Раскрыто задание Белого дома для Дрисколла по Украине

    Покер Мбаппе принес «Реалу» победу в матче Лиги Чемпионов

    Не сдавшая экзамен по русскому языку девочка из Казахстана записала видеообращение

    Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом зла, ненависти и террора»

    ФСБ сорвала подрыв бомбы в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости