Раскрыто задание Белого дома для Дрисколла по Украине

Белый дом поручил министру армии США, новому спецпредставителю президента США Дональда Трампа по Украине Дэниелу Дрисколлу создать возможность для достижения мира в ходе визита в Киев. Задание чиновнику раскрыл Politico источник.
По данным издания, министр американской армии уже готовился совершить визит в Киев. Целью поездки первоначально должно было стать обсуждение беспилотников с украинской стороной.
«Белый дом поручил Дрисколлу, который уже собирался посетить Украину, (...) "поехать и затем открыть дверь для мира"», — утверждается в публикации.
Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Дрисколл провел встречу с российскими представителями в Абу-Даби.
19 ноября стало известно, что США отправили на Украину делегацию во главе с Дрисколлом.