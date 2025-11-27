Размещение «Орешника» в Белоруссии объяснили

Вольфович: Размещение «Орешника» в Белоруссии защитит границы ОДКБ с запада

Размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса «Орешник» защитит границы ОДКБ с запада. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что такие меры принимаются в противовес событиям, которые происходят на западных границах организации.

«Мы (Белоруссия — прим. «Ленты.ру») не увеличиваем численность своих вооруженных сил, мы делаем упор на качество и оснащение новыми наиболее современными средствами и размещение их на своей территории. В частности, размещение оперативно-тактического комплекса "Орешник" — это защита всей организации, только с запада. В противовес тому, что делается сегодня, к сожалению, на наших западных границах, рядом с нашей организацией на Западе», — сказал госсекретарь Совбеза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Он добавил, что хочет, чтобы Россия и Белоруссия могли дать ответ странам Запада.