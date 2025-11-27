Разницу в подходах к России в Европе и США объяснили

Американист Наумов: США и Европа имеют несовместимые цели в отношении России

Американист Алексей Наумов объяснил разницу в подходах к России в Европе и США. По его словам, Вашингтон и Брюссель имеют совершенно различные, несовместимые друг с другом цели.

Так, Соединенные Штаты считают, что главной угрозой является Китай, а с Москвой нужно иметь полноценные дружественные отношения, в то время как в Евросоюзе позиция прямо противоположная.

«Вот, собственно, и весь секрет: Европейский союз готов идти на жертвы ради борьбы с Россией, а США не хотят портить с ней отношения», — пояснил эксперт.

Наумов добавил, что в этой ситуации Европа — более слабая сторона, она не может вынудить Вашингтон изменить позицию. В то же время Соединенные Штаты, несмотря на свою силу, не в состоянии заставить Брюссель подчиниться. Этим обусловлена ситуация разлада внутри Запада, происходящая сегодня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине состоял из набора вопросов для переговоров, а не являлся полноценным проектом договора. Процесс достижения договоренностей для дальнейшего заключения мира все еще продолжается, и американская сторона готова слышать позицию Москвы, добавил он.