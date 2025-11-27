Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:58, 27 ноября 2025Наука и техника

«Роскосмос» сообщил о повреждении элементов стартового стола на космодроме Байконур

«Роскосмос»: При пуске ракеты на Байконуре повреждены элементы стартового стола
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

При запуске ракеты на космодроме Байконур повредились элементы стартового стола. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола», — уточнили в госкорпорации.

Там отметили, что при пуске могут появляться повреждения, поэтому необходим подобный осмотр. Повреждения будут оперативно устранены.

В «Роскосмосе» рассказали, что ракета космического назначения стартовала штатно, корабль успешно пристыковался к Международной космической станции, самочувствие экипажа в норме.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» с космонавтами «Роскосмоса» и астронавтом НАСА стартовал с космодрома Байконур. На борту находился основной экипаж 74-й экспедиции — космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. На околоземной орбите они пробудут 242 дня, после чего в июле 2026 года вернутся на Землю.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выжившая при оккупации Суджи беженка умирает от рака. Врачи дают ей два месяца, а чиновники затягивают с выплатами

    Украинский генерал возмутился ненасытностью Зеленского и созданной им системы

    В России начали массово возвращать квартиры продавцам после скандала с Долиной

    На Украине человек с психическим заболеванием поджег историческую синагогу

    Украинец попытался сбежать от сотрудников ТЦК и сломал ногу

    В Харьковской области ликвидировали спецгруппу иностранных наемников

    Зеленского предупредили о последствиях в случае отказа от мирного плана США

    В ЛНР две АЗС подверглись атаке со стороны ВСУ

    Путин рассказал о разнице подходов на Западе к переговорам по Украине

    «Роскосмос» сообщил о повреждении элементов стартового стола на космодроме Байконур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости