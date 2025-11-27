«Роскосмос» сообщил о повреждении элементов стартового стола на космодроме Байконур

«Роскосмос»: При пуске ракеты на Байконуре повреждены элементы стартового стола

При запуске ракеты на космодроме Байконур повредились элементы стартового стола. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола», — уточнили в госкорпорации.

Там отметили, что при пуске могут появляться повреждения, поэтому необходим подобный осмотр. Повреждения будут оперативно устранены.

В «Роскосмосе» рассказали, что ракета космического назначения стартовала штатно, корабль успешно пристыковался к Международной космической станции, самочувствие экипажа в норме.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» с космонавтами «Роскосмоса» и астронавтом НАСА стартовал с космодрома Байконур. На борту находился основной экипаж 74-й экспедиции — космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. На околоземной орбите они пробудут 242 дня, после чего в июле 2026 года вернутся на Землю.