Россиян предостерегли от пяти опасных ошибок при диарее

Гастроэнтеролог Воронова: При диарее нужно избегать голодания и самолечения

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Воронова назвала пять главных ошибок при диарее, которые могут ухудшить самочувствие. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

Прежде всего, по словам Вороновой, при диарее нужно соблюдать диету: избегать еды, способствующей брожению и раздражающей слизистую кишечника. «Стоит исключить тяжелую, жирную пищу, молоко, алкоголь и газированные напитки, свежий хлеб, кислые ягоды и фрукты и так далее. Свежие овощи также могут усугубить положение, их лучше приготовить на пару или сварить», — посоветовала врач.

Она отметила, что вредным при жидком стуле будет и полное голодание, поскольку организму все равно нужна энергия. Помочь восстановиться помогут блюда из нежирной говядины или рыбы, сваренный на воде рис, йогурты на основе бифидобактерий, бананы, суп-пюре, содержащий картофель и морковь. При этом Воронова предостерегла россиян от самолечения и бесконтрольного приема антибиотиков и противодиарейных средств на всякий случай.

«Терапию может выписать только врач. Антибиотики назначают, если диарея вызвана бактериальной инфекцией: например, при сальмонеллезе. Разные патогенные микробы могут попасть в кишечник через грязные руки, немытые овощи и фрукты, воду. Бесконтрольный прием противодиарейных средств может нанести серьезный вред организму», — объяснила она.

Диарея помогает нам избавиться от токсинов, поэтому не принимайте препараты от диареи без консультации врача. Также врачи не рекомендуют использовать обезболивающие, противорвотные и жаропонижающие, поскольку данные лекарства могут замаскировать симптомы и усложнить диагностику. При появлении таких симптомов — срочно обратитесь к врачу!

Анастасия Воронова врач-гастроэнтеролог

Важно не забывать про водный баланс, добавила специалистка. Последствием диареи может стать сильное обезвоживание. В питьевой режим во избежание этого можно ввести теплую воду и регидратирующие средства, например, регидрон. Если же диарея не проходит дольше двух-трех дней, необходимо обратиться к врачу, подытожила врач.

