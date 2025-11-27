Путешествия
20:44, 27 ноября 2025Путешествия

Российский тревел-блогер нашел альтернативу Турции «с водой голубее и ценами ниже»

Зарина Дзагоева

Фото: jcomp / Designed by freepik

Российский тревел-блогер нашел альтернативу Турции и Египту «с водой голубее и ценами ниже». Об этом он рассказал на своей странице @travel.tema в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, есть три страны, которые могут стать хорошей заменой Турции и Египту. На третье место он поставил Таиланд, где аренда студии на месяц обойдется в 35 тысяч рублей. А на второе — Филиппины: эту страну блогер назвал «усладой для глаз», однако заметил, что еда там «ужасна».

Первое место россиянин отдал Кубе, где «остается только наслаждаться жизнью». К примеру, в Гаване можно снять апартаменты за 1,3 тысячи рублей в сутки.

Ранее этот же блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.

    Российский тревел-блогер нашел альтернативу Турции «с водой голубее и ценами ниже»

